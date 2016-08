Popstjerne, skuespiller og gymnasieelev

Umiddelbart ligner Stefan Hjort en helt almindelig elev i 2.G som han sidder ved bordet i foyeren til den nybyggede multi-hal på Gladsaxe Gymnasium. – Men det er han langtfra.

Den 17-årig gymnasieelev er popstjerne i et af Danmarks mest populære boybands samt skuespiller med sin første hovedrolle i en ny film, som får premiere til foråret. Derfor har gymnasieeleven, der bor med sin familie i Værløse, travlt i øjeblikket.

”Jeg er aldrig hjemme – jo, når jeg skal sove. Men vi er også en travl familie, som sjældent er hjemme samtidig. Min mor, far og søster respekterer og støtter mig. De ved, at det er nu at jeg skaber min karriere, og de synes at det er fedt for mig”, siger Stefan Hjort da Gladsaxe Bladet møder ham til en snak.

Som sanger fik han sit gennembrud i Danmark med bandet, Page Four, med hittet ’Sommer’. Nummeret var gennem flere måneder et af de mest populære hits i radioen, mest sete videoer på Youtube og toppede Itunes. Siden er en ny sang ’Fucking smuk’ blevet et stort hit for drenge gruppen, der har optrådt på blandt andet Skanderborg festivalen, spillestedet ’Store Vega’ og været i TV2.

”Det bedste der er sket for mig siden vi skrev kontrakt med Sony music, er vores succes. At udkomme med en single, og to måneder efter sælger den til guld, ligesom vores anden single, er vildt. Det er underligt, pludselig at høre vores sange i radioen, og det vænner man sig aldrig til”, fortæller gymnasieeleven, som tit bliver genkendt på gaden.

’’Der er mange mennesker der kigger, og jeg bliver stoppet på Strøget for at få taget billede, men jeg synes det er hyggeligt, for det er en del af mit arbejde. Ligesom at få 200 kommentarer på et billede på Instagram stadig er helt vildt, men man vænner sig hurtigt til det.”

Covernummer

Da Stefan Hjort var 12 år gammel, lavede han sammen med en af sine venner covers af numre, som de efterfølgende delte på Youtube.

Videoerne betød, at reklamebureau kontaktede ham og ville have ham med i en gruppe af unge, som kunne synge sammen. Stefan Hjort blev sat sammen med tre andre drenge, som han ikke kendte på forhånd. Nu er de fire blevet til det boyband, som vi kender under navnet; Page Four, som udgiver en plade i løbet af foråret.

”Musik har altid interesseret mig, for jeg kan være kreativ, fyre den af og komme ud med mine følelser. Samtidig kan vores sange have en indflydelse på andre mennesker. Mange fans skriver at vores sange har hjulpet dem til at komme videre i livet, og det er lidt sindssygt at tænke på.”

Hovedrolle

Værløse-drengen arbejder også som skuespiller, hvor han tidligere har været både på Eventyrteateret og som filmskuespiller, i en serie på TV2, ’Op med halen’.

Til foråret har Stefan Hjort sin første hovedrolle i biograf filmen ’Anti’.

”Vi optog filmen fem uger i streg, hvor jeg skulle have fri fra skole. Det respekterede min rektor, men mente at jeg skulle stramme op på opgaverne.’’, fortæller han.

Selvom Stefan Hjort er ved at skabe sig en karriere både som popstjerne og skuespiller, vil han have studentereksamen.

’’Lige nu fylder musikken meget i min hverdag. I en normal uge, øver vi de fleste dage i vores øvelokale i Nordvest-kvarteret og spiller koncerter i weekenden. Men mit gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, støtter unge mennesker i det de laver ved siden af. Jeg er i gang med min karriere lige nu, og de kan godt se, at det ville være ærgerligt, hvis jeg skulle gå glip af det, bare fordi jeg skal gøre gymnasiet færdigt. Derfor giver de mig flere frie rammer, end andre mennesker ville få’’, siger han i interviewet, som vi laver efter dagens undervisning.

’’Musikken vil ikke vare for evigt, for vi er et band, og på et tidspunkt falder vi fra hinanden – selvfølgelig vil vi gerne ha’, at det skal fortsætte langt ud i fremtiden, men hvis man tænker 15 år frem, når jeg er over 30, hvad skal jeg så lave? Så har jeg måske lavet det musik jeg skal lave i mit liv, og ellers vil jeg noget helt andet. Det er en form for sikkerhedsnet – og så fordi min mor siger at jeg skal’’, griner han.