I sommeren 1970 så Gladsaxe Pigegarde dagens lys efter at der havde været arbejdet med at skabe fundamentet.

Garden har været stor med mange, mange medlemmer,

der har lært at spille på et højt niveau takket være yderst kvalificerede lærere. Men det har knebet med at skaffe piger nok. Så nu er der kommet drenge ind i garden.

I forbindelse med gardens fødselsdag d. 5. juni, holder garden åbent hus i lokalerne på Grønnegården på Transformervej 1.

Som noget nyt vil man byde velkommen til den almindelige borger i Gladsaxe, som denne dag kan se gardens lokaler og høre garden spille. Der vil blive budt på kaffe/te og lagkage. Det sker i tidsrummet fra kl. 13.30 – 15.30.

Gladsaxes borgere kunne senest opleve garden ved indvielsen af Menys ombyggede lokaler på Søborg Hovedgade 9. april. Det var en sand fest, hvor garden efter en koncert uden for forretningen indtog lokalerne med fuld musik. Lidt trange kår at marchere under, men publikum og ansatte var meget positive og flyttede sig efterhånden som garden kom frem. Købmand Per Mikkelsen var meget glad efter endt arrangement og takkede pigerne for deres medvirken til at gøre dagen til en fest for alle.

I lighed med både Den Kgl. Livgarde og Tivoligarden, har ledelsen i Gladsaxe Pigegarde vedtaget at optage både piger og drenge.

Foreløbig er der optaget to drenge i pigegarden, men vi håber da på flere, siger Helle Glottrup fra garden.

– Der er plads til både piger og drenge fra 8 – 16 år. Man behøver ikke at kunne spille i forvejen, men det er ingen hindring hvis man kan.