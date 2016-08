Åben dør erstatter svingdør

Mørkhøj Skoles nye konstituerede skoleleder Timm Troest Hald fører den åbne dørs politik. Over for skolens medarbejdere og over for elevernes forældre. Imidlertid har mange udskiftninger i såvel ledelsesteam som medarbejderstab givet turbulens på skolen de seneste år.

Den ny skoleleder har en stor tiltro til, at et aktivt skole-hjem-samarbejde skaber succes: – Derfor er min dør åben. Og når forældrene kommer ind til mig, så kan vi sammen finde ud af, hvor de står, og hvad de ønsker sig af os. Det er vigtigt, at vi bakker op om forældrene, ligesom vi har brug for deres opbakning.

Svingdøren til skolelederkontoret på Ilbjerg Allé har roteret hyppigt, men Timm Troest Hald er fast besluttet på, at svingdøren nu er taget af hængslerne og kan gemmes i rummet for glemte sager. Derfor skrev han før årets skolestart et brev til alle forældre: – Det er vigtigt for mig, at I ved, at jeg har tilvalgt Mørkhøj Skole, og at jeg ikke så let render af pladsen! Jeg har således været på Buddinge Skole de seneste otte år og planlægger at blive længere på Mørkhøj Skole.

Godt udgangspunkt

Timm Troest Hald kommer fra en stilling som souschef og faglig leder på Buddinge Skole. Da skolereformen for nogle år siden blev søsat, indgik han i Gladsaxe Kommunes arbejdsgrupper om ”synlig læring”. Dette arbejde har givet ham et stort kendskab til kommunens skoler – også Mørkhøj Skole. Så da han blev kontaktet, om han ville stå i spidsen for ledelsesteamet, var han ikke det mindste i tvivl.

– Som alle Gladsaxes skoler har vi fokus på synlig læring. Det vil vi arbejde endnu mere med i fremtiden. Skolereformen kræver, at vi skal præstere bedre. Synlig læring er et redskab, der hjælper eleverne til bedre præstationer, fordi de ved, hvor de skal hen. De får lyst til at stå på tæer for at lære. I denne proces er jeg glad for, at medarbejderne vil Mørkhøj Skole, og at de er klar til at give sig fuldt ud. Derfor er vores udgangspunkt godt. Vi har både potentialet til og ambitionen om, at vi vil skabe hele medborgere, som er i stand til at træffe egne, aktive valg, som giver dem et godt eksistensgrundlag, siger skolelederen, der er konstitueret i stillingen. Det var den hurtigste og nemmeste måde at bringe ham i spil på. Efter blot otte måneder valgte skoleleder Pernille Fabricius nemlig at skifte til en tilsvarende stilling på Carolineskolen på Østerbro.

Ud over Timm Troest Hald kommer den daglige ledelse til at bestå af faglig leder Birgitte Schwaner, der kommer med mange års erfaring fra Gladsaxe Skole, samt Lars Kristiansen og Christian Bech, der begge i forvejen sad i ledelsesteamet.

En uge før skolestart præsenterede Timm Troest Hald sig for lærer- og pædagoggrupperne: – Her bemærkede jeg, at det ligger meget dybt i medarbejdernes DNA, at de føler stærkt for deres arbejdsplads. Skolen har rigtig mange ildsjæle, som år efter år driver de gode traditioner frem. Ugen efter denne første arbejdsdag på skolen havde skolelederen så sin ”første rigtige skoledag” sammen med to 0. klasser.

– Her fik jeg snakket med forældrene. Det var dejligt at høre, at mange af dem selv havde valgt Mørkhøj Skole til. Nogle fordi det er en lille skole, hvor børnene er tættere på hinanden, og for andre har det en betydning, at deres børn ikke behøver at krydse Mørkhøjvej. Flere af forældrene kom i øvrigt med babyer i armene, så der er nye kunder på vej til butikken, smiler Timm Troest Hald.

Mørkhøj-samarbejde

Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole har indledt et samarbejde, hvor man overordnet forsøger at lægge en plan for, hvordan man driver de to skoler på tværs af Mørkhøjvej.

Et andet spændende samarbejde er indledt sammen med ”Ung i Gladsaxe” og ”Klub Torvegaards” skoledel fra 4.-6. klasse. Timm Troest Hald priser de dejlige lokaliteter i SFO og klub, som eleverne kan bruge, når den almindelige skoledag slutter.

Også Mørkhøj Bibliotek og Mørkhøj Kirkes nærhed er med til at styrke følelsen af, at byen er en samlet enhed.

Timm Troest Hald er ikke bosat i Mørkhøj: – Men næsten, for jeg bor i et kolonihavehus lige på den anden side af kommunegrænsen i Husum. Jeg elsker Mørkhøj-området, hvor jeg tit går ture med min golden retriever Bastian.

Da vi går rundt på skolen og kommer ned i bygningen for 0. klasserne lyder det pludselig: – Hej Timm! Skolelederen hilser pænt igen. Inde hos 0.a er Rikke Holm Nielsen i gang med undervisningen, og kort tid efter samles en håndfuld rundt om den voksne mand, der er lige så ny på Mørkhøj Skole som de selv er. Måske det bliver Timm, der får lov til at give dem et sidste håndtryk på vej ud i livet, når de om ti år går ud af 9. klasse. Det ser han meget gerne for sig.

Fakta

Timm Troest Hald. 38 år.

Ny konstitueret skoleleder på Mørkhøj Skole.

Tidligere souschef og faglig leder på Buddinge Skole.

Gift med rektor for Det Fri Gymnasium Svende Claus Svendsen.

Bor i Husum.