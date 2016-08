Alle kom af huse

Det var varmt med masser af sol – men ikke for varmt. Og det holdt tørvejr. Og da det hele blev rundet af med en fremragende koncert med Outlandish havde publikum fundet passende tøj frem. Tusindvis af Gladsaxeborgere kom af huse til Gladsaxedagen i lørdags.

Danmark er foreningernes land. Når tre personer mødes, danner de en forening. Det så ud som om alle kommunens foreninger havde taget imod tilbuddet om at være repræsenteret ved Gladsaxedagen i lørdags.

Gladsaxedagen er dagen, hvor borgmesteren kommer med sit budgetoplæg, som der så skal forhandles om i de kommende uger i byrådet. Men det er rart med input og gode ideer og konstruktiv kritik. Og her kunne borgerne komme til orde. Dels ved at besøge de telte, hvor partierne stod klar til at gøre reklame for sig selv, dels ved at gå ind i debatter.

I dagens løb var der også folkemøder a la dem, der ellers finder sted på Bornholm. Her bare i et lokalt miljø. Og der var massiv opbakning til møderne.

Gladsaxedagen er også kultur, så der var underholdning og smagsprøver i stride strømme. Der blev vist idræt, danset, sunget og spillet til den store guldmedalje.

Det hele sluttede med et brag af en koncert med Outlandish, der i den grad kom ud over rampen.