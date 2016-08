Alle Sjællands scootere kommer til Gladsaxe

Sidste år solgte Scootermester 24 el-scootere, men allerede i år har salget af el-udgaven af den lille fremkommelige tohjulede mellemting af en knallert og lille motorcykel rundet 100.

– Vi sælger den hollandske el-scooter Ebretti, og den er virkelig populær – særligt blandt skolelærere, forfattere og kunstnere, griner Scootermesters direktør Suhail Gaous.

Det er noget af et syn, der møder én, når man kommer ind i værkstedet og salgsbutikken på Gladsaxe Møllevej 21. Og man tror på Suhail Gaous, når han siger, at værkstedet har hele Sjælland som opland, for der står mellem 200 og 300 scootere, der er blevet eller skal til at blive repareret. Der er simpelt hen scootere på så godt som alle kvadratmeter i det imponerende værksted.

– Vi ringer til folk, hvis vi skønner, at reparationen kommer til at overstige 1.000 kroner. Så kan de sige fra, og så nøjes vi med at tage 280 kroner for ulejligheden, siger direktøren. Mange bilister anskaffer sig en scooter, fordi den er så meget nemmere at parkere og komme rundt på i tæt trafik i forhold til bilen.

– Derfor kommer scooterkørerne efterhånden fra alle sociale lag, siger Suhail Gaous, der fortæller, at man kan købe en scooter helt ned til 7.500 kroner med de fornødne registreringer inkluderet.

Scootermester lå tidligere i Hvidovre, men rykkede til Gladsaxe for tre måneder siden. Virksomheden gør en dyd ud af modtage folk til flexjob og tage imod nye medarbejdere i praktik: – Alle vores lærlinge er siden blevet ansat som mekanikere hos os. Det sætter vi en ære i at fortsætte med, siger Suhail Gaous.