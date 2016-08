Bagsværd mangler indsamlere

Søndag den 4. september samler Red Barnet ved den årlige landsindsamling ind til børn på flugt og til børn, som er fanget i katastrofer. Men organisationen mangler indsamlere. Hver eneste dag oplever børn, at deres hjem forsvinder, at de bliver skilt fra deres forældre, og at de mangler livsnødvendige ting som mad, vand og lægehjælp. Hver eneste dag er der børn, som flygter fra krig og rædsler i deres hjemland. Derfor søger Red Barnet nu indsamlere i Bagsværd, som søndag den 4. september 2016 vil hjælpe med at samle ind til børn på flugt og til børn i katastrofer.

– En katastrofe eller et liv på flugt kan ændre alt i et barns liv og være fuldstændig ødelæggende for barnet. Det er ganske enkelt tyveri af barndommen og kan få store konsekvenser på længere sigt for børnene. Men heldigvis kan vi hjælpe. Pengene fra landsindsamlingen rækker langt, og jo flere, der stemmer dørklokker, jo flere børn kan vi hjælpe. Men vi har brug for indsamlere i Bagsværd, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Meld dig på redbarnet.dk/indsamler, telefon 35248500 eller sms TILMELD til 1277