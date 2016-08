Byen skamferet af blomsterkasser

Forleden gik det op for mig, da jeg igen var i den centrale del af Bagsværd, hvor ked af det jeg er over at se, at byen er blevet skamferet af disse bastante blomsterkasser. De er så grimme og ødelæggende for bybilledet, at man kun kan ønske dem hen, hvor peberet gror. Vi har i mange år haft runde lave blomsterkummer, som man i den grad kunne glæde sig over, og som virkelig var en gevinst for bybilledet. Hvorfor har man ikke beholdt den linje i bybilledet, som virkelig var en forskønnelse af byen? Hvorfor er borgerne i Bagsværd ikke blevet spurgt om de ønskede denne voldsomme invasion af grimme trækasser (som nu ser værre ud efter en våd juli)? Jeg håber, det er eneste gang, vi ser disse forstyrrende og grimme kasser i bybilledet i Bagsværd. Hvis kommunen vil lave nogle tiltag i Bagsværds bybillede, er den velkommen, men spørg os endelig først, om vi er med på idéen. Som det er nu, har kommunen presset noget ned over hovedet på os, gjort byen grim og spildt en masse penge.

Jørgen Bernth

Hermelinvænget, Bagsværd