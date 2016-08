Fire cykler var fjernet i løbet af natten mellem kl. 23.30 og kl. 6 morgen.

Tak for det! Ikke nok med at vi skal bøvle med politi, forsikring etc, men der står også fire personer, der ikke kan komme på arbejde, i skole, til sport og hvad man ellers skal, fordi cyklerne er væk.

Det skal lige bemærkes, at cyklerne selvfølgelig var låst, men det er ikke nok længere, de skal også låses inde!

Annelise Olsen