De er på vej

Viktor Axelsen har netop vundet bronze i herresingle, Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen vandt sølv i damedouble – og GSB’s U13-hold hev guldet hjem i holdkamp. Ok, der er forskel på OL i Rio og på de københavnske kredsmesterskaber i badminton, men alle resultater er flotte på hver deres måde.

Det var glade og stolte GSB badmintonspillere, der blev kredsmestre i U13B rækken, efter at have vundet samtlige deres holdkampe i sæsonen 2015/16.

Sidste holdkamp blev en ren gyserfinale, hvor der også blev plads til smil både før, under og efter kampen af begge hold. GSB tog hjemme imod Vanløse, som var det andet tophold i rækken, og som ligeledes var ubesejrede. Det blev en meget spændende og særdeles underholdende holdkamp, som GSB vandt 5-1. Holdkampen var dog meget tættere end resultatet ntyder. Således gik alle 5 GSB sejre i 3 sæt, hvoraf de 4 endda blev vundet med blot 2 overskydende point i afgørende sæt.

Spillerne er igen begyndt at træne efter en god måneds sommerpause. I den kommende sæson stiller holdet op i U15-rækken og starter første holdkamp hjemme den 25. september mod NBK Amager. Det bliver spændende at se, om holdet kan følge op på sidste sæsons flotte resultater, nu de er rykket en aldersgruppe op. De er helt sikkert sultne efter mere ædelt metal måske suppleret med en bid GSB kage i det hyggelige klublokale

Ud over 15B holdet har GSB ungdom også tilmeldt hold i rækkerne U11D, U13C, U15A og U17B i

sæsonen 2016/17.