De kom et døgn før

Overdrivelse har det som bekendt med at fremme forståelsen. Og i Gladsaxe mødte de første tilhørere til årets udgave af Gladsaxedagen op et døgn før og sov tæt på scenen fra fredag til lørdag.

-Det er ikke mange steder folk er så ivrige for at høre borgmesteren byde velkommen, lød det med et stor glimt i øjet fra en af konferencierne. Men det var nu Citygirls – piger der er mere end inkarnerede fans af drengebandet Citybois – der ville sikre sig pladser helt oppe ved scenen. Så vagterne passede godt på dem i nattens løb.

Lørdag sluttede tusindvis af Gladsaxeborgere sig til pigerne.

Og så gik det slag i slag med hyldest til OL-deltagere, politiske diskussioner, med koncerter inden for nærmest alle mulige og umulige stilarter, med opvisninger, ringridning på cykel, quizzer, besøg i de mange telte og boder, der var stillet op, ture i det til lejligheden lejede tog og sådan cirka 117 andre ting.

Gladsaxedagen er en mangfoldig affære, og det hele afvikles i god ro og orden i en nation, hvor man normalt er enige om, at der er i orden at være uenige, for samtale fremmer forståelsen.











Foto: Kaj Bonne. Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk/#!home