Det er sjovt og sundt

Det er sund motion, det er godt for hjernen, det er godt for koordinationen, og det er ikke mindst godt for det sociale samvær.

Der er mange gode ting at sige om line dance, og The Hill Dancers vil gerne præsentere alle de gode ting ved en introaften 30. august på Stengård Skole.

Det er bare om at møde frem, og så vil der blive taget hensyn til de fremmødtes evner, så man ikke føler, at man bliver rendt helt over ende.