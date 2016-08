Det gamle træ – lad det stå

Men på grund af fjernvarme – som jo er fremskridt – så måtte de lade livet. Det har kostet mange vejtræer livet, at der lægges fjernvarme ned. Men de her på hjørnet var store flotte træer som har stået der i en del år nu. Synes det er synd og skam at fjerne dem.

Når de engang når til hjørnet af Aakjærs Alle og Søborg Hovedgade, så har de at lade det gamle træ, som står der, være.

Håber Gladsaxe har fornuft nok til at plante nye træer, når de er færdige med deres fjernvarmehærgen.



Ulrik Eriksen