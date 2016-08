Endnu et unikt jazzprojekt på vej

Opbakningen var massiv med udsolgte huse, da Jazzens Saga, blev fortalt i Bibliografen i 2014 og 2015. Og nu følger man op med en serie om Jazzens Stjerner.

Projektet ’Jazzens Stjerner’ er en serie arrangementer, der bygger på de erfaringer, som arrangørerne indhøstede i 2014 og 2015 med foredrags- og koncert-serien ”Jazzens Saga”. Her var formålet at sætte fokus på jazzens historie, udvikling og stilarter, og i den nye serie vil det handle om de personer, der i kraft af særlige evner ikke blot satte sig selv på jazzens stjernekort, men også blev udødeliggjorte inspiratorer for talrige andre.

Arrangørerne har valgt at afvikle serien hen over seks aftener, hvor der vil blive sat fokus på trompetister, altsaxofonister, tenorsaxofonister, pianister, vokalister og big bands.

Ved de fem første aftener vil det være en af de to journalister, tidligere programchef i Danmarks Radio, Henrik Wolsgaard-Iversen, og jazzredaktør ved Berlingske, Kjeld Frandsen, som vil formidle og fortælle om en række betydningsfulde kunstnere. Fortællingerne vil blive ledsaget af musikeksempler og filmklip, og efterfølgende vil hvert arrangement byde på tema-relevant musik fra nogle af jazzscenens fineste musikere.

Omkring halvtreds danske og udenlandske musikere vil over de seks aftener indgå i prospektet. Hvert tema vil have sit musikalske hovednavn og en særlig gæst. Således vil pianisterne være repræsenteret ved Henrik Gunde og Bent Fabricius-Bjerre, vokalisterne ved Miriam Mandipira og Michael Carøe, big bands ved dirigenterne Niels Jørgen Steen og Ib Glindemann, trompetisterne ved Henrik Bolberg og Bjarke Nicolajsen, tenorsaxofonisterne ved Jesper Thilo og Christina Dahl og altsaxofonisterne ved Jens Søndergaard og Gerard Precenser.

Billetsalget til ’Jazzens Stjerner’ starter tirsdag 30. august kl. 10.00.

Fem af arrangementerne finder sted i Bibliografen/Bagsværd.

Det sjette og afsluttende arrangement (bigbandkoncert) afholdes i aulaen på skolen GXU (tidl. Marielyst Skole) i Søborg.

Yderligere information om projektet ’Jazzens Stjerner’ vil kunne findes på Gladsaxe Jazzklubs hjemmeside: www.gladsaxejazzklub.dk