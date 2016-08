Et glas vin i ventetiden

Bulut Delen lægger ikke skjul på, at pizzaerne og burgerne i Canaria Pizza i det lille center på Nybrovej 264 er en smule dyrere end i andre pizzeriaer.

– Det er helt bevidst. Vores pizzaer koster 5-10 kroner mere end andre steder, men til gengæld kan vi stå inde for kvaliteten. Det er den tilbagemelding, vi får fra kunderne. Vi lever af tilfredse kunder, så derfor serverer vi et glas rødvin eller en kop kaffe uden beregning, når folk selv kommer og henter deres mad. Så kan de sidde og hygge sig med de andre kunder, og så føles ventetiden ikke så lang, siger ejeren af Canaria Pizza.

Det er i øvrigt nemt at komme af med bilen, for der er parkeringspladser foran pizzeriaet.

Pizzaerne fås i tre forskellige størrelser og alle kan også bestilles med fuldkorn. Pizzeriaet har også stor succes med deres burgere, som indeholder 300 gram hakket oksekød.

Navnet Canaria Pizza har intet at gøre med De Canariske Øer: – Canaria er kælenavnet for den tyrkiske fodboldklub Fenerbahce, som jeg altid har holdt med, siger Bulut Delen, der afslører, at Canaria Pizza i løbet af den kommende måned gør forretningen endnu hyggeligere med lædersofaer og læderstole.