Himlen over Bagsværd

Et væsentligt skridt til forskønnelsen af Bagsværd Station er taget. Taget mellem sporene er nemlig fjernet. Det har allerede lysnet gevaldigt. Næste skridt er allerede i gang. I øjeblikket arbejdes der med at ordne facaden, og på et tidspunkt bliver store billeder af blandt andet Bagsværd Sø sat op på de indvendige facader. Her er Ryparken Station forbilledet. Senere vil der også blive opsat lys på forpladsen. Alt i alt vil alle disse tiltag gøre Bagsværd Station mere imødekommende.

Gladsaxe Kommune har udviklet en større helhedsplan for Bagsværd Bymidte. Det sker i et nært samarbejde med områdets interessenter, blandt andre handelsforeningen. Det er en del af et samarbejdsprojektet ”Styrk butikslivet i bymidterne”, hvor kommunen arbejder tæt sammen med detailhandlen i både Bagsværd og Søborg.