I år var det sjovere

I fjor stod vandet ned i stænger, så man til sidst måtte give fortabt. Så det var dejligt, at vejret torsdag og fredag viste sig fra sin bedste side, da der var GLAD OL på Bagsværds stadion, hvor en masse elever fra Bagsværd Skole og Gladsaxe dystede på livet løs.

Det var 5. gang arrangementet fandt sted. Det hele skyldes et samarbejde mellem de to skoler, Gladsaxe Kommune, Bagsværd Atletik Club og Novo Nordisk, der stiller medarbejdere til rådighed.

– Vi har ambitioner om at gøre det hele endnu større, men der er nogle praktiske udfordringer. Umiddelbart kunne det hælde hen mod, at vi også tager torsdagen i brug, siger Ole Mortensen fra Gladsaxe Skole.

Torsdag var det 800 meterløberen Mia Helene Mørck (bronzevinder ved NM), der løb med faklen, og fredag var det OL-deltageren Andreas Bube, der kastede glans over arrangementet.

– Vi dyster i ni discipliner inden for atletik, så eleverne virkelig kan få rørt sig, fortæller Ole Mortensen.



Foto: Kaj Bonne – Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk



I fjor så det sådan ud. Det var overhovedet ikke sjovt.

Foto: Niels Rasmussen