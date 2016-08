Jagt spisesvampe i Hareskoven

Efteråret er svampejægernes højsæson. Når du i alle danske skove kan se folk med næsten hele ansigtet nede i jordbunden og en flettekurv under armen, bør du ikke være i tvivl om, at sæsonen for alvor er gået ind.

Måske tænker du, at det kunne være noget for dig, men at du afholder dig fra denne fritidsfornøjelse, fordi du ikke er helt sikker på, om det er en svamp, der kan spises, eller en som du bestemt ikke skal sætte til livs.

Søndag 4. september arrangerer Dansk Naturfredningsforening en svampetur i Hareskoven fra kl. 10 til 13. Mødestedet er Hareskov Station på vestsiden ved P-pladsen, og alle er velkomne. Medbring en kurv til dine svampefund, men undlad at bruge plastikposer, da svampene bliver filtret sammen til ukendelighed.

Biolog Poul Evald leder svampeturen. Undervejs bliver der snakket om svampefundene, og til slut tilbyder Poul Evald en kontrol af svampene, så man ikke tager giftsvampe med hjem. Poul Evald vil også fortælle lidt mere alment om, hvad en svamp er, og hvad dens funktion er i naturen.