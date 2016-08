Kendt chocolatier åbner i Bagsværd

For 20 år siden startede Peter Beier sin egen chokoladefabrik. Siden har den succesrige chocolatier ikke kigget sig tilbage.

Chokoladeproduktionen foregår på Ørsholt Gods i Gurre ved Helsingør, hvor virksomheden også har indrettet en salgsbutik. Peter Beier Chokolade har onlineshop, adskillige butikker på Sjælland, to i Jylland og et par stykker i Sverige. Fra torsdag 1. september er der så også Peter Beier Chokolade i Bagsværd Centret lige over for MENY.

På åbningsdagen kan de første 1.000 kunder få en flødebolle, og dagen igennem serveres varm chokolade.

Inden Peter Beier gik forretningsvejen blev han uddannet som chocolatier i Danmark, England, Frankrig, Belgien og Spanien. Peter Beier har vundet mange priser i ind- og udland for sine håndlavede chokolader.

For at sikre den bedste råvarekvalitet har Peter Beier såmænd købt sin egen

kakaoplantage i Den Dominikanske Republik i Caribien.