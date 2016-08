Kultur, kaffe og kimono

Elever fra Taito Junior High Schools i Japan ankom i torsdag til udvekslingsbesøg på Skovbrynet Skole. Eleverne fra 7. Go Global skulle de næste dage huse og lave aktiviteter med de japanske gæster.

“Do you play Pokemon Go? ”, spørger en lyshåret dreng fra 7.x entusiastisk til sin japanske sidemand, der ryster på hovedet, mens han balancerer et glas juice i den ene hånd.

Han er iført en kimono, den japanske nationaldragt, der normalt er et sjældent syn på Skovbrynet Skole. I dag til morgenmaden er kantinen dog fyldt med dem i alle verdens farver og mønstre.

Blot en time forinden rullede bussen med elever og skoleledere fra Gladsaxes venskabsby Taito ind. Eleverne fra Taito Junior High Schools skulle i de kommende dage bo hos danske værtsfamilier og deltage i en række læringsaktiviteter med de danske elever.

Bl.a. bød fredagen på en tur iTivoli, hvor japanerne og danskerne i fællesskab skulle løse science-opgaver sideløbende med at turbåndet blev bippet ind til Monsunen og Det Gyldne Tårn.

Først gjaldt det dog morgenmad, klasseundervisning og et besøg på Rådhuset, hvor borgmester Karin Søjberg Holst (A) holdt tale. Også de japanske gæster præsenterede sig og gav en opvisning i traditionel japansk dans og sang.

Skoleleder på Skovbrynet Skole, Marianne Blum Ungfelt, havde høje forventninger til besøget og elevernes udbytte.

“Vi vil rigtigt gerne de her udvekslinger med Taito, fordi det giver børnene mulighed for at opleve, kommunikere med og knytte sociale bånd til en helt anden kultur end vores egen, ” siger Marianne Ungfelt.

Udvekslingsordningen

med den japanske skole er en del af Skovbrynets Go Global-program, som blev indført med skolens nye internationale linje i 2014.