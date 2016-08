Kulturudvekslinger beriger Skovbrynets elever

Der var tårer og store gruppekram på trappen foran et Planetariet badet i måneskin, da elever fra Skovbrynet Skole sagde farvel til deres nye japanske venner fra Gladsaxes venskabsby Taito.

Eleverne i den internationale klasse 7.X har netop haft besøg i en forlænget weekend af elever fra Taito Junior High School boende. Dage, hvor der er blevet bowlet, spillet spil, foldet origami, løst opgaver og udvekslet erfaringer med kulturforskelle på at leve og bo i Danmark og Japan.

Tætte bånd trods sprogbarrierer

Og på trods af det korte besøg og sprogbarriererne blev der knyttet tætte bånd mellem de danske og japanske skoleelever, hvilket de mange fugtige øjenkroge bar vidne om. 12-årige Celine og 13-årige Katja var blandt dem, der var kede af at skulle sige farvel til deres japanske gæster, Nanako, Kanako og Moe.

– Det har været en helt fantastisk weekend. Vi har lært at lave origami og hørt om, hvordan skolen og familien fungerer i Japan. Kommunikationen har været lidt svær, men de har været meget åbne og hyggelige at være sammen med, fortæller de to piger.

Det japanske besøg blev afsluttet med en afskedsfest med alle værtsfamilierne, hvor der var taler og gaver, mens japanerne gav et ekstranummer af en traditionel japansk sang og dans, fuldendt med kimono og vifte.

Valgte Go Global for at lære på engelsk

Udvekslingen med Taito Junior High School er en del af det såkaldte ’Go Global’-program på Skovbrynet Skole, hvor eleverne i 7. og 8. klasse kan vælge en international linje med undervisning på engelsk og Japan-besøg.

14-årige Suzan Kayaalp var i juni med, da skolen besøgte Taito. Hun kommer fra Mørkhøj og valgte efter 6. klasse at skifte til Skovbrynet Skole på grund af Go Global, hvor hendes lillebror også går.

– Jeg kunne nærmest intet engelsk inden jeg startede, og jeg kan tydeligt mærke, at jeg er blevet meget bedre til det allerede efter et år, fortæller Suzan, som også var begejstret for Japan-turen.

– Den styrkede helt klart klassens sammenhold, samtidig med, at vi lærte en masse om japanernes kultur og måde at leve på, siger hun.

Elever vil fortsætte kontakten

Tilbage ved afskedsfesten markerer mørkets frembrud, at festen lakker mod enden. For Celine og Katja vil det dog ikke blive et endeligt farvel.

– Vi vil helt sikkert fortsætte kontakten. Japanerne har ikke Facebook, men vi har udvekslet e-mailadresser, siger Celine og Katja.