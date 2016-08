Lappeløsning redder skøjteløbere

Først blev underlaget repareret for 40.000 kr. Så lejer man en letvægtsudgave af en ismaskine. Det koster 20.000 kr. at få den leveret og benyttet i en kortvarig periode. I oktober får man så leveret en brugt og renoveret ismaskine. Det koster 350.000 kr. Og så ser det ud som om skøjtehallen ved Isbanevej kan tages i brug 12. september til glæde for de aktive i Gladsaxe Ishockey og Gladsaxe Skøjteløberforening. Mens reparationsarbejdet står på, er ishockeyspillerne og kunstskøjteløberne henvist til at tage til Hvidovre eller til Gentofte, hvor man har lejet sig ind.

I sommer fik klubberne besked om, at skøjtehallen ikke kunne benyttes i denne sæson. Det fik dem til at reagere og komme med konstruktive løsninger, så man nu kan komme i gang. Nok er problemet løst lige her og nu, men der skal findes en løsning, så man ikke gang på gang skal lappe på diverse skader. Og generelt er omklædningsforholdene helt håbløse i en sportsgren, der kræver virkelig meget plads.