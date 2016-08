Point til AB Gladsaxe

Efterårssæsonen har indtil videre ikke været en dans på roser for AB Gladsaxes 1. divisionsspillere i fodbold. Men torsdag aften var der trods alt lidt at glæde sig over, da holdet på udebane klarede 0-0 mod et af rækkens bedre hold, Vejle Boldklub.

Hjemmeholdet var spilstyrende og havde ikke færre end 14 hjørnespark, men AB-defensiven klarede frisag hver gang. Der var dog på ingen måde tale om, at AB gravede sig ned. Ifølge flere øjenvidneskildringer på diverse hjemmesider spillede gæsterne friskt til.

ABs trænerduo Per Frandsen og Michael Shelley foretog tre udskiftninger i startopstillingen i forhold til kampen mod Nykøbing FC.

Nicolai Høgh, Sebastian Lassen og Sylvester Seeger startede inde i stedet for Jabar Sharza, Emil Holten samt Lars Brøgger. Sharza og Holten blev indskiftet med små 20 minutter tilbage, men ABs offensive satsning udløste ikke sæsonens første sejr.

På søndag kl. 13.45 tager AB Gladsaxe imod Roskilde FC på Gladsaxe Stadion. Før sæsonstart blev sjællænderne af flere iagttagere regnet for at være blandt rækkens bedre hold, men indtil videre har pointudbyttet være skuffende.