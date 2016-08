”Politiske” cykelstier?

Antal biler og deres hastighed er en af de tungeste faktorer, når det gælder trafiksikkerhed for cyklister.

Efter opgravning til regnvandsdræn i 2009-10 blev vejen retableret med et par bløde bump og et antal indsnævringer. Alt sammen for at tilgodese bustrafikken. Kort efter blev bus 165 gennem Aldershvilevej nedlagt. De nævnte foranstaltninger har meget lidt indvirkning på en hel del bilers hastighed – kort sagt 40 km/t skiltene respekteres i vidt omfang ikke.

Hvis de eksisterende flade bump og indsnævringer blev ombygget til reelle bump, er der ingen tvivl om, at en stor del af de gennemkørende biler til bl.a. Novo-området, Kostskolen (!) og Bagsværd Skole (!) vil foretrække at tage/blive på Bagsværdvej. Biltrafikken ville reduceres, og hastigheden ville gå ned.

Dermed ville forholdene for cyklister ændre sig drastisk til det positive for en beskeden investering.

Det voldsomme projekt, vi som beboere blev gjort bekendt med 29.6.2016, og hvis fødsel man kan spore ca. 1½ år tilbage i de tilgængelige referater fra udvalgsmøderne, indikerer ikke, at der har været alternative muligheder og tiltag til vurdering.

Mangel på god forvaltningsskik vil være den pæne betegnelse for forløbet.

Hvorfor kommer man til at tænke på ord som teknisk ufleksibilitet og politisk bull­dozing?

Ole Sondrup

Aldershvilevej 43A

Bagsværd