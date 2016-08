– Så når jeg synger denne sang for dig, så er det for at fortælle dig, at livet er kort, og lykken er slidt, men skide være med det, for refrænet er frit!

Gasolin-kopibandet Gasbox satte standarden. Fra scenen på Kellersvej 10 fik den fuld skrue med Gasolin- og Kim Larsen-sange. Og det gik direkte i deltagerne på den 30. udgave af Kultur Der Dur-festivalen.

Selv om festivalen i år var flyttet fra Bank-Mikkelsens Vej i Gentofte til nabovejen Kellersvej i Gladsaxe, så så det ud til, at der var mindst lige så mange deltagere, som de foregående festivaler, der er blevet afviklet under slogannet ”Et ligeværdigt liv for udviklingshæmmede. Retten til et liv med glæder, sorger, store og små oplevelser – et liv som alle andre.”

Det var altså ding-dong- dynamolygte og derudad. Folk dansede og sang i det smukke sensommervejr, og Gasbox’ forsanger gav den som Kim Larsen med kasket og stor kæft. Herligt, herligt.

Borgmester Karin Søjberg Holst bød velkommen og fortalte, at begge kommuner i Gladsaxe og Gentofte var i med større om- og nybygningsprojekter på Kellersvej og Bank-Mikkelsens Vej. Der skal bygges tidsvarende boliger, så beboerne kan styrke deres muligheder for at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Som sædvanlig var der mange boder med mad og drikke samt håndarbejde, der var skabt af brugerne fra dag- og beskæftigelsestilbuddene. Under evalueringen kan man så diskutere, om nogle af boderne lå lidt fra langt for den store plads og menneskemylderet.



– Så når jeg synger denne sang for dig, så er det for at fortælle dig… Der blev danset og sunget til den store guldmedalje til gamle Gasolin-numre.

Foto: Kaj Bonne.