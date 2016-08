Sikre skoleveje skal der til

Det fremgik klart af hans indlæg i Gladsaxe Bladet 2. august. Der er ikke så meget trafik på Triumfvej, skriver han.

Heroverfor står det lysende klart, som TTU-formand Ole Skrald også svarer, at selvfølgelig skal byrådet sikre gode skoleveje for de mange skolebørn – også de nye, som starter i skole på mandag.

Lidt over 75 pct. af børn i 0. klasse på Gladsaxes kommuneskoler gik eller cyklede til skole i september 2015, og det samme gjorde hele 93 pct. af børn i 8. klasse. Det skulle de gerne blive ved med. Det giver dem et godt rygstød for sundhed fremover i deres voksenliv. Og sikre og trygge skoleveje er en forudsætning herfor.

Men ikke kun børn unge har godt af at bevæge sig – det har alle vi andre også. Også derfor har byrådet – også Venstre – besluttet at sigte mod at øge andelen af borgere, som bruger cyklen som transportmiddel, fra 22 pct. i 2011 til 25,3 pct. i 2018. I SF havde vi gerne set et mere ambitiøst mål. Men godt, at der er politisk enighed om at få flere ud af bilerne og op på cyklen, så vi kan få begrænset den stigende biltrafik mest muligt. Til gavn ikke blot for skolebørnene, men for alle borgere.



Susanne Palsig, SF

Medlem af

Trafik- og Teknikudvalget