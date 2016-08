Tak for blomsterkasser

Blomsterkasserne er er et godt forsøg på at skabe mere liv i den stenørken, som ellers omgiver os. Der har været kritiske røster her i bladet, men lad os nu prøve at tage ja-hatten på, og fokusere på, at der endelig synes at være en anerkendelse af behovet for at forskønne Bagsværd. Måske kunne kasserne have været beplantet med noget mere holdbart, og ja, de er efterhånden ret jordslåede, men det kan der jo så rettes op på næste år. Jeg synes de har et flot og råt udtryk.

Det er så positivt, at der er kommet fokus på at skabe mere liv i Bagsværd. Vi kan allerede glæde os over café-miljøet foran bibliografen, og nu renoveres den triste stationsplads. Mere af det – og især mere af det grønne!



Nina Gath