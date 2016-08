Unge bør involvere sig i menighedsrådet

Der skal ydes en indsats. Men man får mindst lige så meget tilbage. Så stil op til menighedsrådsvalget.

Den opfordring kommer fra Erling Röder, der er kirkeværge ved Søborg Kirke og sammen med sin kone Anne for fire år siden blev valgt ind i rådet.

De har bl.a. været med til at stable spisearrangementer en gang om måneden med 50-60 deltagere pr. gang på benene. Her kommer mange unge familier -Det er ingen hemmelighed, at gennemsnitsalderen i rådet er ret høj, så det vil være fint, hvis vi kan få unge eller yngre mennesker til at engagere sig. Der er nok at tage fat på, men det behøver ikke at være en tidsmæssig belastning, når der kun er et månedligt møde, siger Erling Röder, der er indstillet på at tage en periode til.

-For min kone og mig har det været en god oplevelse. Vi har mødt en masse dejlige mennesker såvel kirkegængere som frivillige og ansatte. Vi arbejder for at bevare kirke og de aktiviteter, der foregår året rundt.

13. september klokken 19 er der orienteringsmøde- og opstillingsmøde i kirkens sognegård, og det nye råd vælges 8. november, så det er klar til at træde i aktion 1. søndag i advent, siger Erling Röder.