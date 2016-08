Vind til billetter til ”The Shallows”

Efter at have mistet sin mor, forsøger den unge medicinstuderende, Nancy Adams (Blake Lively) at bearbejde sin sorg med ensomhed og fordybelse. Så stik imod al fornuft tager hun alene ud for at surfe i den meget øde og afsides bugt, der var hendes mors absolutte yndlingssted i hele verden. Derude er der kun hende, bølgerne og ingen andre mennesker så langt øjet rækker. Men under overfladen venter rædslen i skikkelse af en gigantisk hvidhaj, der også har gjort krav på bugten med dens uudtømmelige spisekammer. Og lige nu har den udset sig Nancy på surfbrættet, oppe på overfladen… Efter det totalt uventede, chokerende og ekstremt voldsomme angreb fra dybet lykkes det Nancy at redde sig op på et lille stykke forrevet klippe, der lige akkurat rækker op over overfladen midt i bugten. I første omgang er hun lykkelig for at have overlevet, men hun er såret og til trods for, at hun kun er 180 meter fra kysten, vil hun ikke have en chance, hvis hun vover sig ud i vandet og forsøger at nå stranden… Så nu er det op til Nancys kreativitet, intelligens, vilje og – ikke mindst – en stor portion held, hvis hun skal overleve og vinde kampen mod hajens millioner af års udvikling til havets perfekte dræbermaskine; det er ikke personligt, det er bare naturens gang. ”The Shallows” er instrueret af Jaume Collet-Serra.

Du kan nu vinde 2×2 billetter til filmen, der fik premiere den 18. august.



Hvad hedder filmens hovedrolleindehaver? Hvad hedder filmens hovedrolleindehaver? A. Gwyneth Paltrow

B. Alicia Vikander

C Blake Lively

