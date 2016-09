1 million skal igennem kasserne

MENY Bagsværd har 350 åbningsdage om året, og gennemsnitligt handler 2.285 mennesker hver dag i supermarkedet. Det svarer til et årligt besøg af 800.000 kunder.

– Dette tal skal vi meget gerne have til at runde 1 million. Det er vores ambition, at vi kan trække endnu flere kunder fra de omkringliggende byer som Lyngby, Ballerup og Herlev, siger købmand Steen Johansson.

Det er købmandens håb, at en udvidelse af åbningstiderne på i alt ni timer om ugen – så der alle ugens syv dage er åbent fra kl. 8 til 20 – sammen med den store ombygning og et større varesortiment er med til at sikre et større besøgstal. Kasserne er helt nye og skulle dermed uden problemer kunne klare det ekstra pres.

– Vi har også renoveret vores P-kælder. Tidligere kunne kun en bil køre enten ind eller ud, men nu har vi ændret adgangsforholdene, så ind- og udkørsel kan ske samtidig. Før i tiden var det som om, at man kørte ned i et mørkt hul, men nu har vi gjort P-kælderen lys og imødekommende, siger Steen Johansson.