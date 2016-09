27 ideer til SF

Gladsaxe Byråd skal i gang med budgetforhandlinger, så derfor bad Socialistisk Folkeparti Gladsaxeborgerne om hjælp på Gladsaxedagen. SF havde opstillet et idétræ i teltet, og borgerne hængte 27 gode forslag på idétræet.

– Vi fik blandt andet forslag om børns vilkår, om flere penge til omsorg og prioritering af idræt og kultur. Disse områder supplerer fint, det som vi allerede havde med i budgetforslag. Borgmesteren kom med et forslag, og det nævner vi gerne: Et fortsat godt samarbejde med Socialdemokraterne, fortæller Dorthe Wichmand Müller, næstformand i SF-Gladsaxe.