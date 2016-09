41-årig eksformand fik comeback

Gladsaxe-Hero har trange tider i serie 1 i fodbold. Problemerne blev forstærket fredag aften, da Gladsaxe-Hero på udebane tabte 2-4 til Ølstykke.

Martin Andersen blev vist ud, og det skabte problemer for Gladsaxe-Hero, der tillod sig at misbruge et straffespark, da Martin Nygaard sendte bolden lige på Ølstykkes målmand.

Bortset fra det spillede Gladsaxe-Hero en udmærket kamp. I slutfasen blev klubbens eksformand Thomas ”Jønse” Jørgensen sendt på banen. Som 41-årig har han rutine, og han klarede sig fint, men der er jo ikke meget fremtid i det. Gladsaxe-Hero har to point efter syv kampe og otte point op til en placering på den rigtige side af nedrykningsstregen.

VB 1968 ligger godt til i rækken med en kamp i hånden. Vindes den, så er VB 1968 tophold. Senest blev det 3-3 ude mod Fredensborgs reserver. VB1968 førte endda 3-1, men værterne scorede to hurtige mål.

I serie 2 tabte bundholdet Bagsværd 1-5 til BSF. Bagsværd kom bagud 0- 2 i løbet af de første 25 minutter. Herefter bragte Rasmus Melton fornyet håb til Bagsværd ved at reducere i det 35 minut. Hvilket var stillingen ved pausen. I løbet af 2. halvleg gik det helt galt for Bagsværd, der efter en række personlige fejl måtte indkassere yderligere 3 mål.

-Vi manglede 6 spillere fra vores normale start 11, og havde blandt andet vores assistenttræner på bænken. Det er klart at en sådan åreladning på et bundhold ikke gør tingene lettere. Da vi så samtidig havde en kollektiv offday blev resultatet som det blev. Det ser nu svært ud for os i bunden, en situation som vi har prøvet før. Vi håber, at vi har nogen flere spillere klar til de næste opgør, så vi forhåbentligt kan rette lidt op på det, siger træner Flemming Bockelund.