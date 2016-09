Åben Cafe får besøg

I De Frivilliges Hus i Bagsværd ligger en lille café. Men ikke en helt almindelig café. Her kan man ikke få cappuccino eller Cafe latte, til gengæld kan man få en rigtig god snak over en helt almindelig kop kaffe.

Og caféen har ikke åben hver dag, men kun om mandagen og i tidsrummet 16-17.30.

Og brugerne af caféen har brug for en snak. Om kræft. Og om alt muligt andet i den forbindelse. Kræftramte, pårørende og efterladte, alle taler om deres situation eller lytter. Og de frivillige lytter, taler, skænker kaffe, smører en ostemad og lytter igen.

Mandag 26. september kl. 16 får caféen besøg af Chris Donkin. Han er leder af Kræftlinjen, en telefonisk rådgivning drevet af Kræftens Bekæmpelse. Han vil fortælle om Kræftlinjens arbejde og virke i dagligdagen. Om de ansatte og deres forskellige arbejdsfelter. Om den rådgivning man giver. Og om en hel masse andet der vedrører Kræftlinjen.

Åben Café er meget stolte over, at Chris Donkin vil komme og fortælle om sit arbejde. ”Vi tror, der kommer rigtige mange tilhørere”, siger cafe-frivillig Torben Ravnhøj. ”Der er kun plads til 50, så vi regner med fuldt hus”.

Udover Torben er de tre andre frivillige, som deler vagterne imellem sig, således at der altid er to frivillige tilstede i cafeen.

Kræftlinjen er et vigtigt redskab for rigtig mange mennesker, der er i berøring med kræft på den ene eller anden måde. Man kan ringe døgnet rundt og få et godt råd om dette eller hint i forbindelse med kræftsygdommen.

Hvilke spørgsmål, der bliver stillet hyppigst til Kræftlinjen, bliver et af emnerne i foredraget den 26. september.

Alle er velkomne og der er gratis entre. Adressen er Taxvej 15, lige ved siden af Bagsværd Kirke.