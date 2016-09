AB Gladsaxe er gået helt i sort

Det går egentlig meget godt. Og pludselig går det helt galt, og derfra fortsætter alle ulykkerne. Sådan er det, når AB Gladsaxe spiller fodbold i 1. division, hvor holdet allerede nu skal til at tro på mirakler for at undgå nedrykning. 10 kampe og 2 point er meget, meget skidt.

I søndagens hjemmekamp mod Vendsyssel blev det til et nederlag på 1-3. Og det var meget svært at få øje på nogle lyspunkter, da læsset begyndte at vælte efter 21 minutter. Mark Jensen havde fået chancen i målet fra start, fordi Jannich Storch er skadet, og Mark Jensen spillede fremragende med mange sikre indgreb og et par overordentlig store redninger. Og i front slider og slæber Emil Holten til den store guldmedalje. Men resten har svært ved at slå til.

AB Gladsaxes løber ind i alle et bundholds problemer. Det er Murphys Lov: Hvad der kan gå galt – det vil gå galt.

Mål på ripost

Vendsyssel scorede på en ripost, da Mark Jensen havde brilleret med en meget stor redning. Matti Olsen blev vist ud for at rive en fri modstander omkuld, og to minutter senere kom Vendsyssel foran med to mål. Det blev til endnu et nordjysk mål lige før pausen. Det virkede som om AB Gladsaxe skulle koncentrere sig om at undgå en ordentlig afklapsning. Men de 10 mand leverede mere end de 11, der havde været på banen de første 39 minutter.

Og Emil Holten fik reduceret til 1-3 efter et hjørnespark.

AB Gladsaxe fik et straffespark, som Tobias Thomsen skulle sparke. Det gjorde han a la den tjekkoslovakiske landsholdsspiller Antonin Panenka, der i EM-finalen i 1976 mod Vesttyskland chippede bolden ind midt i målet, mens Sepp Maier var gået til den ene side.

Men Tobias Thomsen kunne ikke overliste Vendsyssels tidligere landsholdsmålmand Jesper Christensen, der fik raget bolden væk, fordi der slet ikke var fart på.

Nogle tilskuere mente, at Tobias Thomsen ene mand burde fylde spillernes bødekasse op efter den nonchalante/arrogante afslutning.

AB Gladsaxe har det dårligste angreb, det dårligste forsvar og ni point op til redningen. Det ser skidt ud.

-Men så må vi glæde os over, at sponsorerne stadig melder sig under fanerne, fortalte sportschef Peter Rasmussen, der før kampen kunne fortælle at fire nye firmaer var kommet til siden sidst.