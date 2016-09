AB Gladsaxe nu helt isoleret i bunden

AB Gladsaxes trængsler i bunden af 1. division bare fortsætter og fortsætter. Det bliver til nederlag efter nederlag og krisen forstærkes af, at holdene i den tunge række nu også vinder kampe og øger afstanden til AB Gladsaxe.

Søndag gik det galt for AB Gladsaxe i udekampen mod HB Køge, der nu topper rækken. Værterne vandt 1-0. AB Gladsaxe har sølle to point, mens de øvrige bundhold har 10 point.

Der var flere nye ansigter i AB Gladsaxes startopstilling. Ibrahim Mansaray var i midterforsvaret, Rasmus Hansen var tilbage på den centrale midtbane, da Rasmus Nielsen var blevet skadet. Jasin Khayat fik chancen på kanten og Lars Brøgger startede på toppen, mens forrige sæsons topscorer Tobias Thomsen var på midtbanen.

Det var et tændt AB-mandskab som tog teten i starten af kampen. Der var blot spillet et halvt minut, da et indlæg fra Andreas Moos havnede hos Rasmus Hansen, som dog fik skudt kuglen over mål. Spildominansen var udeholdets, og derfor var der ikke pres mod Storchs mål.

Efter 10 minutter måtte HB Køge udskifte deres skadede topscorer, Marc Rochester, og ind kom lejesvenden Jeppe Simonsen. Det gav ekstra håb, men skulle senere vise sig, at være en god udskiftning for værterne.

Langsomt kom HB Køge bedre med i opgøret, men det var ikke for alvor farligt. I den anden ende havde Tobias Thomsen et par forsøg, og var bl.a. meget tæt på efter et hjørnespark.

Efter en halv times tid bølgede kampen meget frem og tilbage, men så tog indskiftede Jeppe Simonsen chancen og skød udefra. Bolden blev sparket ind uden chance for Storch.

HB Køge pressede på og havde et forsøg, der prellede af på overliggeren.

AB Gladsaxe måtte sætte Mark Jensen i mål efter pausen, da Jannich Storch var blevet skadet.

Der var spillet godt 10 minutter da HB Køge kom tæt på, efter et af flere tvivlsomme frispark, men et godt indgreb af Mark Jensen sikrede, at det blev afværget.

AB Gladsaxe tager på søndag imod FC Vendsyssel, der har vundet de to seneste kampe med en målscore på 8-1 samlet.