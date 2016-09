AB Gladsaxe skuffede fælt

– Når man ikke skyder på mål, kan man ikke score! Det sagde en AB-fan til en anden skuffet AB-fan, da de forlod Gladsaxe Stadion i søndags, hvor de lokale helte skrev endnu et trist kapitel om tilværelsen som 1. divisionsklub: 0-2 mod FC Roskilde.

Helt forkert er påstanden ikke. AB trillede og spillede på tværs kampen igennem. I 1. halvleg havde AB ellers et solidt spilovertag. Chancerne var der – tre-fire oplagte – men der blev lige trillet en ekstra gang for meget, så derfor slap FC Roskilde med skrækken.

Roskilde var sjældne gæster i ABs felt, og deres første afslutning kom først efter 38 minutter. Men de søgte i modsætning til hjemmeholdet at få afsluttet, når muligheden var til det.

Udeholdets Mikkel Nøhr Christensen bankede til bolden to gange i hhv. 58. og 76. minut. Bom, bom. Ikke så mange dikkedarer og to flotte mål.

Når man ikke selv kender sin besøgelsestid, så er det vel ikke ufortjent, at modstanderne løber med sejren, for det giver altså ikke point på kontoen at have bolden mest.

Denne søndag var der ingen store AB-præstationer, men fansene valgte dog Matti Olsen som bedste mand. Efterhånden ser det sort ud i bunden for AB. Søndag 11. september får AB en ny chance for tre point på Gladsaxe Stadion, når Skive kommer på besøg.