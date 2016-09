Ærteavl på Telefonfabrikken

Det startede med en idé om etablering af tagurtehave og endte med 4 flotte højbede på de grønne arealer. Den første høst er lige om hjørnet, og de stolte bybønder fra madklub for enlige mænd er glade og stolte over deres små haver.

Hver torsdag formiddag bliver Telefonfabrikkens køkken indtaget af `Madklubben for enlige mænd`. Det yngste medlem er 68 år og den ældste er 86.

Madklubben har to formål, som for dem er lige væsentlige: Det sociale samvær og glæden ved at nyde et godt måltid mad:

Som led i madlavningen og sparsomme grønsagsretter har madklubben også indtaget Telefonfabrikkens baghave, her står nu 4 flotte højbede. Mændene kan nu selv dyrke en masse af de råvarer, som de skal bruge når der bliver tilberedt lækker mad i fælleskab. Maden består oftest af en solid frokost med tilhørende dessert.

”Der er ingen moralske pegefingre her. Vi har ingen interesse i at prædike sundhed, og det er for den sags skyld heller ikke så vigtigt, at medlemmerne absolut skal lære noget nyt. Det er ikke et madlavningskursus, men en klub hvor man kommer for at hygge sig og spise sammen”, fortæller Finn Steinicke, som sammen med Hanne Ekeløf er de to initiativtagere bag madklubben.

Klassisk mad

Glem alt om slankemad, stenalderkost og øvrige madkulturelle trends. Det hører ikke hjemme her. I Madklubben for enlige mænd bliver der lavet klassisk dansk mad, for det er dét medlemmerne har lyst til. Som navnet lyder er alle i klubben enkemænd. Men på trods af det tunge fællestræk er stemningen god og humøret højt.

”Jeg tror det mest dristige vi har haft på menuen har været spanske kødboller. De danske retter er mest dominerende. Det hænder at vi forsøger os med grønsags- eller fiskeretter, men det er som regel med sparsom succes.”

Alle i klubben er pensionerede. Det yngste medlem er 68 år og den ældste er 86. Som i så mange andre interessefællesskaber, mødes folk på kryds og tværs af deres sociale og faglige baggrund. John er pensioneret elektriker, Thorbjørn arkitekt og Bruno frisør: ”Der er en god tone og en god arbejdsånd, når vi går i køkkenet sammen. Der er ikke mange knoppede ord. Vi tager selvfølgelig lidt gas på hinanden engang imellem, men der er aldrig nogle sure miner”.

Telefonfabrikken blev i marts 2016 kontaktet af BIOARK, der gerne ville udvikle et bæredygtigt økosystem med grønsagsproduktion på Telefonfabrikkens tag. På den måde kunne man genanvende varmetabet fra taget. BIOARK er en københavnsk baseret virksomhed, der samarbejder med restauranter og madproducenter om udviklingen af mikro-økosystemer, det der populært kaldes ’mad fra jord til bord’. Der er fokus på genanvendelse og maksimal udnyttelse af ressourcer.