Når man ser gader og pladser blive fyldt op med alskens affald, virker det næsten som om, at det er reglen mere end undtagelsen, at skæmme vores dejlige bydele i Gladsaxe Kommune. Det er åbenbart for stor en opgave at bruge de opstillede affaldsbeholdere. Nemt og smertefrit bortskaffes brugt pizza/burger emballage ud igennem vinduet på bilen. Så er det jo væk, ”og en anden kommer nok og rydder op efter mig”. I disse grønne tider er det mig en gåde at vi ikke kan få rettet op på denne tabermentalitet det er. Det starter med os selv, er vi rene i mælet og giver vi vores børn dette med i arv, eller er vi virkelig ligeglade? Svaret blæser (sammen med papiraffaldet) i vinden. Det koster ifølge Københavns Kommune 2 kr. hver gang et skod skal samles op, 10 kr. for et tyggegummi. Friluftsrådet vurderer, at der HVER dag smides 9 millioner skodder i naturen. Det tager op til 5 år at nedbryde et cigaretfilter.

I andre lande er der implementeret strenge bødestraffe for at svine. Fx i Italien skal man vogte sig for at smide et cigaretskod, det koster ca. 2.000 kr i bøde. I Singapore kan en ferie hurtigt blive dyr, over 20.000 i bøde, hvis man sviner på gade og pladser. Spørg lige hvordan der ser ud på gaderne der.

Senest så vi et gilde for en masse studenter resultere i et massivt svineri. Er det virkelig blomsten af Danmarks ungdom, de veluddannede med fokus på CO2 udledning og de store armbevægelser. Pinligt!

Finn Christensen