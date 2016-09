Bowlere kom fint fra start

Søborg Bowling Klubs førstehold har spillet deres første to kampe i 1. division. Første modstander på udebane var SAS, som er blandt favoritterne i rækken. Her vidste holdet på forhånd, at det ville blive svært, og de måtte nøjes med kun 10 point, mens SAS tog de resterende 38.

Dagen efter var holdet på hjemmebane, og historien fra forrige sæson med svingende udebaneresultater og store sejre på hjemmebane ser ud til at skulle gentage sig. Holdet spillede langt over evne, og endte med et holdgennemsnit på over 216 kegler per serie. Det gav en 38-10 sejr, og resultatet var oveni købet klubrekord.

”Vi havde håbet, at vores førsteplads i 2. division ville lokke nye spillere til klubben og bidrage til bredden og skabe lidt konkurrence om pladserne på holdet. Det har desværre ikke været tilfældet, men efter en åbningsweekend som denne er jeg meget positivt overrasket, og jeg forventer, at vi sagtens kan gøre os gældende midt i rækken,” siger holdleder Jonas Nemming efter weekendens kampe.

Holdet ligger på en øjeblikkelig fjerdeplads i divisionen, som består af ti hold, og har næste hjemmekamp i Gladsaxe Bowlinghal. 16. oktober klokken 12.00.