Branden startede i et af kælderens værelser, men nåede ikke at brede sig yderligere – dog havde branden forsaget røgskader i store dele af huset. Årsagen til branden undersøges fortsat.

Sigtet for spirituskørsel

Fredag 2. september kl. 21.20 blev det anmeldt, at en personbil slingrede kraftigt på Helsingørmotorvejen omkring Mørkhøj i Gladsaxe. Føreren, en 68-årig mand, viste sig at være stærkt påvirket af alkohol, hvorfor han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.