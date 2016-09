Cirkus kan hænge de røde lygter ud

Cirkus Benneweis holder pause, andre cirkusselskaber har det mere end hårdt. Traditionen med rejsende cirkusforestillinger i Danmark kan måske være en saga blot om få år.

Men Cirkus Flora kører med fuld fart på. I år har man opført ni forestillinger i løbet af tre dage med 2.200 meget unge publikummer på bænkene. Der er fuldt hus til alle forestillinger på plænen ved Tyrolerhuset på Radiomarken.

-Vi er nu i gang med 34. sæson, fortæller cirkusdirektør Annette Quist Jeppesen, der til hverdag er pædagogisk konsulent i kommunen.

De 2.200 børn kommer fra børnehaverne, og de får sig virkelig en på opleveren. Der synges sange, som alle kender hjemme fra børnehaven, så publikum kan synge med, og der laves forestillinger, der er til at fatte med kendte figurer.

-Vi sætter rekord på mange måder. Tidligere pædagoger møder frem og hjælper til som aldrig før i manegen og i køkkenet, for det kræver sit at bespise de mange børn. Børn melder sig for at være artister, og voksne sveder tran inde i dyredragterne.

-Vi arbejder sammen med Cirkus Panik, der har styr på alt det praktiske med diverse tilladelser til at stille telte op, fortæller Wendy Pedersen, der er tovholder i den praktiske afdeling, når det gælder logistikken, så ingen bliver våde, alle får noget at spise og drikke, og der er styr på tingene inde i teltet.

Tilfredse kunder er som bekendt den bedste anbefaling man kan få, og Gilbert på fire år har opsummeret tingene: Jeg ville ønske, at alle var børn, så de kunne komme i Cirkus Flora.

Så næste år er man klar til sæson 35. Med de røde lygter hængt ud endnu en gang.





Foto: Kaj Bonne.