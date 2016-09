Dagli Brugsen 60 år

Dagli Brugsen Mørkhøj har fejret sin 60 års fødselsdag, og uddeler Casper Andersen og hans personale havde sammen med butiksbestyrelsen fundet en masse spændene smagsprøver frem, og i anledning af Coops 150 års jubilæum, var hovedvægten af smagsprøver lagt på nogle af de retrovarer som Coop har valgt at producerer i anledning af jubilæet. Nogle er kommet, og flere er på vej ud i butikkerne i løbet af de kommende uger.

Der var ligeledes mulighed for at tilmelde sig Butikkens SMS-service og for ikke medlemmer var der mulighed for en snak med bestyrelsen omkring medlemskab i Coop og Coop Bank

Der blev serveret smagsprøver på økologisk pokal øl – kaffe og snegle – C salater samt nye ostevarianter tilsat et godt glas rødvin m.v.

Udenfor butikken var der mulighed for Børne Loppemarked og underholdning ved Peter Nielsens familie band.

Alt i alt en spændende dag hvor butiksbestyrelsen og personalet havde mulighed for en god snak med kunderne, omkring butikken.