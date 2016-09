Damerne kom flot fra start

ABs damehold i håndbold brugte forrige sæson til at sikre sig overlevelse i 2. division. Nu er man gået i gang med sæson 2 med et nyt trænerteam, og de grønne fra Bagsværd fik en flot start.

Premierekampen mod Ajax blev vundet med 23-22 efter 13-10 ved pausen.

På grund af mange skader stillede AB med en noget smal trup, men træner Dennis Hønholt og assistenterne Palle Jensen og Charlotte Kiel fik det bedste ud af spillerne

AB kom bedst fra start og var i 1. halvleg efter 27 minutter foran med 5 mål, men måtte gå til pause med stillingen 13-10.

Efter 3 minutter spillet i 2. halvleg var kampen helt lige 13-13 – og holdene fulgtes pænt ad i 2. halvleg. AB- pigerne kæmpede med alt hvad de havde, og kampen blev en gyser, som endte med, at AB kunne strække armene efter 60 minutter som sejrherrer med et slutresultat på 23-22.

Cheftræner Dennis Hønholt var godt tilfreds med holdets indsats og den fine start på sæsonen.

– Vi vandt kampen i forsvaret mod Ajax´ fysisk stærke spillere. AB leverede en rigtig fin indsats på trods af problemer med modstandernes 2. bølge og med målmand Mia Pedersen som en sikker sidste bastion.

Cecilie Holm Otte blev topscorer med seks mål, mens Freja Holm Petersen nettede fire gange.

ABs næste kamp er ude 9. oktober mod Roskildes reserver.

Sejr til Gladsaxe/HG

Gladsaxe/HG rykkede ud af 2. division efter en rigtig sløj afslutning. Den første kamp i 3. division med et stærkt forynget hold og nu med Michal Piotowski som træner gav et fint resultat. Hørsholm-Usserød blev besejret 22-13.

Gladsaxe/HG spiller næste kamp ude mod 3. holdet fra Ajax. Det sker 2. oktober.

ABs herrehold i kvalifikationsrækken tabte til Tune, der vandt 33-29 efter at have ført 17-15 ved pausen.