Danmarks smukkeste bor i Gladsaxe

Helena Heuser løb med kronen og får nu muligheden for at blive kåret til verdens smukkeste

For en uge siden dystede Helena Heuser mod 29 andre smukke danske kvinde om at blive den, der skal repræsentere Danmark ved Miss World i Washington D.C senere på efteråret. Og Helena Heuser løb med sejren.

-Det er helt surrealistisk, fortæller Helena, der endnu ikke helt har fordøjet oplevelsen.

-For et par dage siden var jeg lige inde på Strøget, hvor jeg sad og slappede af. Pludselig stod der en hel gruppe kinesere foran mig og råbte: ”Miss Denmark, Miss Denmark”. Jeg var helt paf. Men i Asien følger alle åbenbart med i skønhedskonkurrencer – også indlæggene på de sociale mediere. Det gør danskerne slet ikke. Det er ikke dem, der har stoppet mig på gaden, fortæller 19-årige Helena Heuser, og indrømmer at hun synes, at hele processen op til konkurrencen har været en ordentlig omgang op-og nedture.

Vi har haft et fantastisk sammenhold pigerne imellem, og vi har fået nogle fantastiske nye venskaber. Nogle dage har jeg været helt oppe og troet, at jeg ville vinde det helen, mens jeg andre dage har følt, at jeg end ikke ville komme i top 15, siger Helena, der også var den sidste i gruppe af de 15, der fik muligheden for at blive blandt de fem sidste.

I den sidste del af konkurrencen skulle Helena blandt andet svaret på, hvorfor netop hun skulle vinde konkurrencen.

-Det fik jeg vist klaret meget godt, selvom jeg synes, det hele sortnede for mine øjne, fortæller hun.

Og Helena gik da også næsten i chok, da hun stod alene tilbage på scenen sammen med Fatoumata Camara fra Husum, der blev nummer to.

-Jeg så bare, hvordan min familie rejste sig op og græd og råbte. Det var et fantastisk øjeblik, indrømmer en stolt og glad Helena, der allerede nu har travlt med at stille op til diverse interviews på tv og til aviser og blade.