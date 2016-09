Dansk Folkeparti ude af budgetforhandlingerne

Afstanden til borgmesterens oplæg var for lang

For folk, der overværede førstebehandlingen af budgettet 2017-2020 forrige onsdag i byrådssalen, kommer det næppe som en overraskelse, at Dansk Folkeparti ikke længere er med i forhandlingerne. Partiets ordfører Kristian Niebuhr kunne ikke finde mange lyspunkter i borgmesterens oplæg – hvis overhovedet nogle – så nu er man ude.

-Vi føler nærmest, at vi blev smidt ud af forhandlingerne, siger Kristian Niebuhr

Dansk Folkeparti gik til budgetforhandlingerne bl.a. med følgende ønsker:

• Fjernelse af sidste års besparelse på ældreområdet på ca. 16 mio. kr. inkl. værdighedsmilliarden.

• Fjernelse af ekstra udgifter til flygtninge på ca. 63,5 mio. kr.

• Ønske om, at de samlede besparelser som borgmesteren har lagt op til på børne-, unge-, ældre-, sundheds- og handicapområder på ca.28 mio. kr., blev fjernet.

• Ophør af ikke lovbundne udgifter til flygtninge og indvandrere.

• Udlicitering af den kommunale rengøring.

• Undersøgelse af prisen på at bygge en ny skøjtehal.

• Afsættelse af flere midler, så der kan bygges en sportshal ved Gladsaxe Skole.

• Yderligere nedsættelse af indkomstskatten.

-Desværre kom borgmesteren ikke Dansk Folkeparti i møde på vores ønsker, siger Kristian Niebuhr.