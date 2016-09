De løb til Rom – og lidt hjemad

Skolebørn hævdes at være trætte efter indførelsen af skolereformen. Men skoledagene har ikke ramt alle lige hårdt. For der var mildt sagt masser af aktivitet, da fire skoler i fredags holdt motionsløb bag Grønnemose Skole. 935 elever havde meldt sig på alderstrinnene fra 1. til 6. klasse, og de blev sendt ud på en 2 km lang rute.

Så bare ved at alle løb en omgang var der samlet 1870 km sammen – det svarer lige til en tur til Rom. Men det blev til flere, for eleverne var forsynet med et armbånd, så det kunne noteres, når de tog en ekstra omgang. Så det blev også til nogle kilometer som et hypotetisk returløb mod København.

Børnene varmede op ved at løbe op og ned ad bakkerne i Høje Gladsaxe, lave kolbøtter, flik flak, saltomortaler. Der blev brændt enorme mængder energi af.

Belært af erfaringer fra i fjor blev de mange elever fra Søborg Skole, Buddinge Skole, Grønnemose Skole og Enghavegård Skole sendt af sted i mindre hold.

40 elever stod klar ude på ruten med flag, så ingen kom til at løbe forkert.

Der blev løbet, spurtet, konkurreret og gået for det var trods alt ikke alle, der lige var ramt af et konkurrencegen.



Foto: Kaj Bonne.

Se mange flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk