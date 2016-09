Den sad lige i skabet

”Det går f-a-n-t-a-s-t-i-s-k”.

Ole Lindskov fra Bagsværd Roklub var en af de mange frivillige, der var med til at få det kæmpestore ro-arrangement World Rowing Masters på Bagsværd Sø til at fungere, så det så ud som om arrangørerne aldrig havde bestilt andet. Han og de mange andre leder slap for det værste mareridt: Dårligt vejr. Vejrguderne var i fint humør og bidrog til den gode afvikling.

Der var over 500 frivillige, der tog sig af alverdens opgaver. Det er ikke sjovt at stå som p-vagt, men jobbet skal klares – og det blev det. Som alt det andet til glæde for de 3.700 deltagere.

I løbet af få dage skulle der sættes 500 løb i gang på den 1.000 meter lange bane. Bådene nåede dårligt at komme væk, før næste løb var i gang.

-Vi har deltagere fra 29 til 91 år. Polakken Adamek Zdzdiski deltog i fem løb, selv om han er 91. år.

Der var 32 deltagere over 80 år.

Det blev også til medaljer til roere fra Bagsværd Roklub: Bernadette Gregersen og Lone Banhe Rasmussen tog guldet i kvindernes toer, mens Ute Pørksen og Regitze Rønstrup vandt i kvindernes dobbeltsculler. På herresiden snuppede Steen Christensen og Emil Heinrichsen guldet i dobbeltsculleren

En rigtig god detalje ved regattaen var de 600 klapstole, der var sat op. Købt i et konkursbo og af en god kvalitet, så de kan bruges som tilskuerpladser ved andre regattaer.

Deltagerne fra de 48 nationer havde 1.200 både med, så der var lagerpladser over alt i skoven i fornemt samarbejde med skovløberen.

Eneste minus ved arrangementet: Der dukkede lige en lægekonference i Bella Centret op, da roerne troede, at de havde fundet en uge uden konkurrence fra andre i området. Der var 20.000 deltagere. Det gav tryk på hotellerne, men rofolk bor gerne i telt og på campingpladser, så det klarede man også.



1.200 både var placeret inde i skoven, så der skulle slæbes frem og tilbage, men alle tog det med højt humør. Og det virkede.

Foto: Kaj Bonne.