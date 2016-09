Der var run på fra start

My Home Møbler i Høje Gladsaxe blev invaderet ved åbningen

Det går stille og roligt med at få pustet liv i centret i Høje Gladsaxe. Seneste skud på stammen er My Home Møbler. Og butikken har fra dag 1 vist sig som et populært indslag i miljøet.

-Vi blev virkelig invaderet, da de vi åbnede, fortæller Henrik Jensen, der er en del af ejerkredsen.

-My Home blev skabt for 11 år siden af min svoger, og siden er det bare gået slag i slag. Butikken her i Høje Gladsaxe er nummer 28 i rækken – derfor giver vi i denne uge 28 procent i rabat.

-Vi har otte butikker på Sjælland og Falster, og vi er klar til at ekspandere. Det er klart, at det giver nogle fordele, når man har så mange butikker bag sig, når man skal købe ind, siger Henrik Jensen.

Butikslokalet og lagerrummet under butikken er på ca. 1.000 kvm i alt. Man kan købe de møbler, der hører til stuer, soveværelser, entrer etc.

Mark Laursen og Dalibor Peric er chef og souschef, og de har mange års erfaring med møbelsalg, så de kan rådgive kunderne.