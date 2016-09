En kuffert fuld af kultur

”Hvor er du fin.”

Lød det fra den unge mand, der sad nede på gulvet på biblioteket i Høje Gladsaxe.

Ordene var stilet til borgmester Karin Søjberg Holst, og så var den gode stemning skabt af elever, der opførte sig så eksemplarisk, at det blev klart, at det kan ikke gå helt galt i Danmark

Stemningen blev endnu bedre kort tid efter, for så havde alle 88. børn fra 3. klasserne fra Grønnemose Skole fået hver deres kulturkuffert.

Og nu skal resten af skoleåret virkelig bruges på kulturelle oplevelser – både med besøg i teater, biograf, sport etc.

Kulturkufferten er en gave fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Eleverne lægger ud med en sejltur på Bagsværd Sø i morgen, og så går det slag i slag.

-I skal så skrive dagbog om alle jeres oplevelser, og til næste sommer får I hele kufferten med hjem, fortalte borgmesteren.

Kulturkufferten indeholde bøger, CDen ’Min mormors gebis’, en dagbog, og figurer som er dukker til det dukketeater, som kufferten også er.





Foto: Kaj Bonne.