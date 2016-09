Flot sæsonstart for skøjteløbere

I weekenden blev der for alvor taget hul på sæson 16/17 for kunstskøjteløberne i GSF, Gladsaxe Skøjteløberforening.

GSFs mesterskabsløbere var af sted til årets første konkurrence – Dansk Skøjteunions Efterårskonkurrence – i Gentofte.

Gladsaxe Skøjteløberforening har haft en del udfordringer her ved sæsonstart, idet køleanlægget i skøjtehallen gik i stykker, så isen først var klar igen 12. september. GSF har heldigvis fået lov at låne og købe is rundt omkring i naboskøjtehallerne, men det har været en udfordring at nå at få programmerne på plads.

GSFs senior danmarksmester Keiran Araza har desværre valgt at stoppe karrieren som konkurrenceløber, men fortsætter som træner i klubben. Leonora Colmor Jepsen, der er Junior Danmarksmester, holder fri fra konkurrencer i nogle måneder.

Gladsaxe kunne alligevel sende en håndfuld dygtige skøjteløbere af sted til weekendens konkurrence, som samtidig er den første i DSUs grand-prix konkurrence, som løber hen over hele året, og hvor de 6 løbere, der har placeret sig bedst hen over året, mødes i Grand-prix-finalen i foråret.

4 af de 5 løbere var rykket op i nye rækker, og sæsonens første konkurrence er altid ekstra spændende med et nyt felt af modstandere og nye og ikke mindst længere programmer. I f.eks. Junior herrer- rækken, hvor det frie program varer 4 minutter, er konditionen virkelig en udfordring, for når man har spurtet rundt i 3 minutter med konkurrencenerver på, begynder benene at syre til.

GSFs løbere holdt trods lidt hårde odds godt sammen på det hele og opnåede følgende resultater.:

Villads B. Radford nr. 1 i Debs drenge (12-13 år), Isabella Westergaard Michailoff Clausen, nr. 7 i Debs piger,

Pernille Mingon Olsen nr. 4 i Novice piger (13-15 år) (nr. 2 i det lange program), Camilla Grue nr. 4 i junior damer ( nr. 2 i det korte program), Linus Colmor Jepsen nr. 3 i junior herrer.