Fra landsbyskole til gymnasium

I 60 år har Gladsaxe Gymnasium været et fikspunkt i Buddinge og kommunen

Buddinge var kun en landsby i begyndelsen af 1950erne. Men herfra gik det stærkt. Til at starte med skulle grunden, hvor Gladsaxe Gymnasium nu står, indeholde et kulturcenter, en biograf, et bibliotek og to skoler (en kommuneskole og en teknisk skole). De ambitiøse planer blev dog skrinlagt til fordel for et mere realistisk projekt, og i 1955 åbnede Buddinge Skole. Bygningen blev tegnet af de berømte arkitekter Eva og Nils Koppel, der er kendt for at sætte arkitektoniske former på nogle af periodens mest markante byggerier.

Det skete i en tid, hvor adgangen til uddannelse var et vigtigt projekt i opbygningen af velfærdsstaten. Uddannelse skulle være for flertallet og ikke for fåtallet. Indbyggerantallet i kommunen voksede eksplosivt i denne periode, og med det fulgte behovet for et lokalt gymnasium.

Gladsaxe Gymnasium åbnede officielt i november 1957, men de første elever var dog allerede begyndt året før. Derfor holdes 60-års jubilæet i år.

Tilfredshed og glæde

Nu, 60 år efter åbningen, er Gladsaxe Gymnasium en stor, velrespekteret institution i lokalmiljøet. ”GladGym”, som det hedder i daglig tale, lever op til ordet ”glad” ved at have højt fagligt niveau, stor tilfredshed med uddannelsen blandt de 1.100 elever og ved at stå for et positivt studiemiljø, hvor der er plads til alle uanset baggrund.

I fredags blev undervisningen aflyst til fordel for elevaktiviteter og reception i anledning af jubilæet. Fra den nærliggende burgerbar blev der bestilt 1.000 burgere til eleverne.

Temaet for alle elevaktiviteterne var 1950erne, hvor de blev 50er-stylet af frisørelever fra CPH West, dansede jive – til en tro dansk kopi af Elvis Presley. Eleverne prøvede en datidig skolestue med latin og historieundervisning og malede a la COBRA. Ved den afsluttende reception udstillede og besøgte eleverne hinandens boder.

Om aftenen var der elevfrit for personalet. Der blev festet igennem med mange indlagte overraskelser fra tiden, der var engang.



Foto: Kaj Bonne.